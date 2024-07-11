7Дней: в День иконы Божией Матери «Троеручица» нельзя заниматься уборкой
Сегодня православная церковь отмечает праздник иконы Божией Матери «Троеручица» — одной из наиболее почитаемых в России. В этот день нельзя заниматься уборкой, сообщил сайт 7Дней.
Также не рекомендуется вышивать, организовывать свадьбы, ругать или наказывать детей. В этот день лучше отложить решение любых финансовых вопросов, заключение сделок или раздачу долгов.
Кроме того, 11 июля — последний день Петрова поста. По традиции предки охотились за растением, называемым Петровым крестом.
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