7Дней: в День иконы Божией Матери «Троеручица» нельзя заниматься уборкой

Сегодня православная церковь отмечает праздник иконы Божией Матери «Троеручица» — одной из наиболее почитаемых в России. В этот день нельзя заниматься уборкой, сообщил сайт 7Дней.

Также не рекомендуется вышивать, организовывать свадьбы, ругать или наказывать детей. В этот день лучше отложить решение любых финансовых вопросов, заключение сделок или раздачу долгов.

Кроме того, 11 июля — последний день Петрова поста. По традиции предки охотились за растением, называемым Петровым крестом.