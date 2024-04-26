7Дней: в день Фомаиды Александрийской нельзя спорить с женщинами | 360°

Общество 26 апреля 2024, 15:29 7Дней: в день Фомаиды Александрийской нельзя спорить с женщинами

Читать 360 в

Сегодня православная церковь вспоминает мученицу Фомаиду Александрийскую, которая исцеляла людей от греховных желаний и страстей. В этот день нельзя спорить с женщинами, сообщил сайт 7Дней.

Также 26 апреля не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу, делать крупные покупки и засматриваться на противоположный пол.

Реклама

Отмечается, что в день Фомаиды Александрийской стоит приготовить щавелевые щи и сходить в баню.