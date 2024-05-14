7Дней: на Радоницу нельзя выяснять отношения и ссориться | 360°

14 мая 2024, 17:23
7Дней: на Радоницу нельзя выяснять отношения и ссориться
Сегодня, 14 мая, православные отмечают Радоницу, день особого поминовения усопших. На какие народные приметы стоит обратить внимание в эту дату, рассказал 7Дней.
Весенний праздник следует провести без конфликтов, ссор и выяснения отношений. Лучше потратить время на уборку и приготовление блюд.
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А вот работы на огороде необходимо отложить. Еще одно поверье, связанное с земледелием, утверждает, что не стоит ждать хорошего урожая, если в ночь на Радоницу были заморозки.
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