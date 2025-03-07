«7Дней»: 7 марта женщинам стоит испечь пироги, чтобы привлечь вторую половинку

Сегодня, 7 марта, отмечают несколько интересных праздников. В мире — День теплого одеяла и День тюльпанов. Если у вас есть любимые, то букет из этих цветов, традиционно ассоциирующихся с 8 Марта, станет отличным подарком и способом признаться в чувствах, написали «7Дней» .

В России празднуют День основания общества спасения на водах. Это общественная организация с 1995 года работает в структуре МЧС России.

По православному календарю — День памяти святого Маврикия и 70 воинов-мучеников Апамейских. Они приняли страдания за веру во Христа.

Народные приметы говорят о том, что в этот день не стоит убираться дома и убивать пауков, а женщинам лучше не проводить время в одиночестве. Вместо этого можно устроить девичник и испечь пироги, чтобы привлечь в жизнь вторую половинку. А вот если приснились события из прошлого, стоит их проанализировать — возможно, нужно попросить прощения или исправить ошибку.

Именинники сегодня — Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей и Федор.