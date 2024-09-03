7Дней: 3 сентября нельзя ничего готовить из яблок

Православные христиане отмечают 3 сентября Фаддеев день, в народе с ним связано много примет. Об этом сообщили 7Дней .

В частности, в этот день нужно собирать яблоки, но не стоит из них ничего готовить. В противном случае это приведет к семейным конфликтам.

Также 3 сентября стоит воздержаться от походов в гости, не нужно никто звать и к себе.