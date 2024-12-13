«7Дней»: 13 декабря нужно отказаться от рукоделия
С датой 13 декабря было связано много различны примет и поверий. Что нельзя делать в этот день, сообщили «7Дней».
В частности, под запретом сегодня любое рукоделие, также стоит отказаться от всякой тяжелой работы, в том числе и по дому.
Считалось, что 13 декабря лучше остаться дома и накрыть богатый разными блюдами стол.
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