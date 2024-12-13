«7Дней»: 13 декабря нужно отказаться от рукоделия

С датой 13 декабря было связано много различны примет и поверий. Что нельзя делать в этот день, сообщили «7Дней» .

В частности, под запретом сегодня любое рукоделие, также стоит отказаться от всякой тяжелой работы, в том числе и по дому.

Считалось, что 13 декабря лучше остаться дома и накрыть богатый разными блюдами стол.