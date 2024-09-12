7Дней: 12 сентября не стоит мыть голову и жаловаться на судьбу

Так, в праздник рекомендуют посетить службу в церкви, а также накрыть стол и испечь каравай.

А вот ругаться, ссориться и проявлять ревность нельзя. То же самое касается азартных игр. Кроме того, 12 сентября не стоит мыть голову и считать мелкие деньги. Под запретом находятся грусть и жалобы на судьбу.