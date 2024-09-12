7Дней: 12 сентября не стоит мыть голову и жаловаться на судьбу

Сегодня, 12 сентября, православные отмечают Праздник перенесения мощей Александра Невского. На какие приметы стоит обратить внимание, рассказал 7Дней.
Так, в праздник рекомендуют посетить службу в церкви, а также накрыть стол и испечь каравай.
А вот ругаться, ссориться и проявлять ревность нельзя. То же самое касается азартных игр. Кроме того, 12 сентября не стоит мыть голову и считать мелкие деньги. Под запретом находятся грусть и жалобы на судьбу.
Тренировка по устранению аварий на теплосетях прошла в Жуковском
ПВО сбила четыре авиабомбы и два дрона в курском приграничье
Акция по раздельному сбору отходов пройдет в Долгопрудном 15 сентября
Для позиций президентской Нацгвардии Украины устроили ад
Строительные материалы и генераторы отправили из Жуковского в зону СВО
Главного санитарного врача Татарстана заподозрили в мошенничестве с госконтрактами
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте