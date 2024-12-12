«7Дней»: 12 декабря нельзя чистить снег лопатой

С 12 декабря связано много примет и поверий. Что можно и нельзя делать в этот день, рассказали «7Дней» .

Одна из примет касается снега. Счищать его с крыши сегодня можно только с помощью веника, а вот использование лопаты — под запретом.

Кроме того, сегодня не стоит проводить магические ритуалы и нужно избегать конфликтов и любых ссор. Наконец, следует проявить осторожность в финансовых вопросах.