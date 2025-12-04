«7 Дней.ru»: деревянная ложка поможет предотвратить «побег» молока при кипячении

Кипячение молока — процесс несложный, но требующий внимания. Отвлекаться нельзя, иначе молоко убежит из кастрюли, залив плиту и оставив хозяйке хлопоты по уборке. Однако есть простой способ предотвратить это, сообщил сайт «7 Дней.ru».

Автор канала «В саду у Валентинки» рассказала, что для предотвращения «побега» молока достаточно положить деревянную ложку поперек кастрюли при кипячении. Дело в том, что молоко сбегает из-за плотной поверхностной пленки, которая мешает выходу пара.

Из-за избыточного давления пленка надувается и устремляется наружу вместе с молоком. Но шершавая поверхность ложки может этому помешать: пузырьки, соприкасаясь с ложкой, лопаются, создавая «вентиляционные отверстия» для выхода пара. Таким образом, давление не достигает критической точки, и «побег» предотвращается.

Стоит учесть, что если кипятится большое количество молока, ложка может нагреться и стать менее эффективной. В этом случае ее следует заменить на холодную.