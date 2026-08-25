66% россиян признались, что не гладят бездомных животных

Опрос показал, что 66% россиян никогда не гладят уличных кошек и собак, даже если животные кажутся здоровыми и ласковыми. Они также не разрешают контактировать с ними детям, опасаясь инфекций и укусов.

Еще 32% участников признались, что гладят бездомных животных. Они рассказали, что обычно выбирают дружелюбных кошек и собак, а некоторые подходят только к животным, которых давно знают и регулярно видят рядом с домом.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Часть респондентов сообщила, что раньше гладила уличных животных, но стала осторожнее после укуса или попытки укуса.

В исследовании участвовали 900 подписчиков kp.ru в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.