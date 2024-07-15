2ГИС: число заведений с летними верандами в России увеличилось на 15%
В России в этом году на 15% больше заведений открыли летние террасы. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на 2ГИС.
Этим летом насчитывается около 12 тысяч террас, которые открыты в 16 крупных городах России. В прошлом году их было почти 11 тысяч.
Чаще всего летние террасы открываются ресторанами, кафе, барами, кофейнями, кондитерскими и точками фастфуда. Больше всего количество таких площадок увеличилось в Воронеже, Ростове-на-Дону и Казани.
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