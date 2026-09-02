110km.ru: лизинг помогает сохранить оборотный капитал для развития бизнеса

Руководители компаний, планирующие обновление автопарка или расширение производства, часто сталкиваются с вопросом: купить технику или взять ее в лизинг? Покупка требует значительных единовременных вложений и может сделать бизнес уязвимым к непредвиденным ситуациям. Лизинг же предлагает более гибкие условия, сообщил сайт 110km.ru .

Выбор между покупкой за собственные деньги, в кредит или лизинг требует внимательного анализа не только стоимости техники, но и последствий для финансового баланса компании.

При покупке техники за свои средства вся сумма уходит из оборота сразу, а после приобретения появляются дополнительные расходы — топливо, страховка, обслуживание, зарплаты. Если резервов не осталось, бизнес становится уязвимым к любым непредвиденным ситуациям.

Банковский кредит предполагает более щадящие условия: платежи распределяются во времени, но банк требует внушительный пакет документов, залог и фиксированный график платежей. НДС по кредиту уплачивается сразу со всей суммы, что увеличивает нагрузку на старте.

Лизинг предлагает иную логику. Размер аванса обычно гибкий — от 5%, а НДС принимается к вычету постепенно, с каждого платежа. Главное преимущество — возможность адаптировать график выплат под реальные денежные потоки компании.

Налоговые аспекты лизинга также играют важную роль. Лизинговые платежи уменьшают налогооблагаемую прибыль, если техника используется в бизнесе, что облегчает финансовое планирование.

Кроме того, лизинг сегодня охватывает не только транспорт и спецтехнику, но и производственные линии, складское оборудование, коммерческую недвижимость. Оперативность рассмотрения заявок позволяет заключить сделку за 1–2 дня, что особенно важно в условиях высокой конкуренции.