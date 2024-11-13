Зампред РПС Наконечный: электронные зачетки помогут повысить качество образования

Более 90 российских вузов присоединятся к использованию электронных зачеток. Как рассказали в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, такие меры позволят сократить количество случаев коррупции в вузах, сообщило Ura.ru .

По мнению зампреда Российского профсоюза студентов (РПС) Юрия Наконечного, цифровизация действительно поможет улучшить качество образования.

«Электронные зачетки будут накладывать некий дополнительный отпечаток контроля. <…> Если она (информация — прим. ред.) попадает на официальный сайт, то лишняя итерация, чтобы туда еще данные вбивать, например при наличии фактора коррупции, может кого-то „охладить“», — заявил Наконечный.

Соответствующие документы можно загрузить в разделе «Образование» на портале госуслуг. Уже сейчас сервисом могут воспользоваться порядка 640 тысяч студентов.