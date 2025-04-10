ВЦИОМ: большинство россиян верят в силу образования

Еще 45% респондентов отметили успешное трудоустройство как способ достичь успеха, а 48% опрошенных верят в возможность карьерного роста.

Исследование также показало значительный рост уверенности в сфере предпринимательства — теперь каждый третий россиянин верит в возможность открыть свое дело и разбогатеть.

Молодежь особенно уверена в своих силах: представители поколения Z в 2-2,5 раза чаще, чем остальные россияне, верят в возможность достичь финансового успеха или создать свой бизнес.