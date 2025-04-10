ВЦИОМ: большинство россиян верят в силу образования
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, согласно которому 66% россиян считают образование надежным социальным лифтом. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Еще 45% респондентов отметили успешное трудоустройство как способ достичь успеха, а 48% опрошенных верят в возможность карьерного роста.
Исследование также показало значительный рост уверенности в сфере предпринимательства — теперь каждый третий россиянин верит в возможность открыть свое дело и разбогатеть.
Молодежь особенно уверена в своих силах: представители поколения Z в 2-2,5 раза чаще, чем остальные россияне, верят в возможность достичь финансового успеха или создать свой бизнес.
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