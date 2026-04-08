Всероссийские проверочные работы в 2026 году стартуют 20 апреля

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это контрольные задания, которые разрабатываются Рособрнадзором для проверки знаний школьников по федеральным государственным образовательным стандартам. Они проводятся в школах по всей России и помогают оценить уровень подготовки учащихся, сообщило Ura.ru .

Согласно приказу Рособрнадзора, ВПР на бумажных носителях для учащихся 4–8 и 10 классов пройдут с 20 апреля по 20 мая. Компьютерный формат ВПР запланирован на период с 20 по 29 апреля.

Каждое учебное заведение самостоятельно определяет конкретные даты по каждому предмету. Резервный день для тех случаев, когда ВПР не удалось провести в основные даты, — 30 апреля.