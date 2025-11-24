Вице-губернатор Петербурга Княгинин рассказал о новом этапе развития высшего образования

В Санкт-Петербурге активно готовятся к проведению 28-й Санкт-Петербургской ассамблеи молодых ученых и специалистов. Это мероприятие подводит итоги года в сфере высшей школы и науки, где участвуют почти все вузы и научные институты города. На площадке соберутся молодые ученые, будет представлена выставка передовых разработок, от транспортных роботов до тренажеров для пилотов, написал «Петербургский дневник» .

По словам вице-губернатор Петербурга Владимира Княгинина, одной из ключевых задач ассамблеи является оценка сделанного, отмечание успехов и обсуждение предстоящих задач. Также состоится награждение победителей конкурса «Студент года», где молодые люди представляют свои портфолио и достижения.

Россия планирует отказаться от Болонской системы образования и перейти к собственной модернизированной системе. Как отметил Владимир Княгинин, наша задача — удержать все лучшее, что было накоплено в советский период и за годы существования Российской Федерации. Новая система будет включать сохранение фундаментального ядра образования и увеличение практической ориентированности.

Одним из ключевых аспектов новой модели является возможность «добрать» специализацию в выбранной сфере деятельности через микростепени или микроквалификации. Это дополнительные сертификаты, подтверждающие наличие еще одной профессии или особой подготовки, необходимые для ориентации на специфику сектора или отдельной компании.

Количество вузов, присоединяющихся к эксперименту по переходу на новую систему, растет. Например, в Петербурге Университет аэрокосмического приборостроения перестраивает свои учебные планы по стандартам Горного университета. О подобных планах заявила и Высшая школа экономики.