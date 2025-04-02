В российских школах может появиться учебно-производственное обучение

В России предложили вернуть учебно-производственные комбинаты, чтобы старшеклассники могли получать профессию. Об этом в интервью Национальной Службе Новостей рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

По мнению специалиста, один из правильных принципов профориентации — это возвращение учебно-производственных комбинатов. Сегодня закон об образовании позволяет реализовать эту идею в рамках сетевого образования.

Кроме того, Володарский упомянул автомобильное дело, компьютерную грамотность и кулинарию как полезные направления обучения.