В российских школах может появиться учебно-производственное обучение

В России предложили вернуть учебно-производственные комбинаты, чтобы старшеклассники могли получать профессию. Об этом в интервью Национальной Службе Новостей рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
По мнению специалиста, один из правильных принципов профориентации — это возвращение учебно-производственных комбинатов. Сегодня закон об образовании позволяет реализовать эту идею в рамках сетевого образования.
Кроме того, Володарский упомянул автомобильное дело, компьютерную грамотность и кулинарию как полезные направления обучения.
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