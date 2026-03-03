В Рособрнадзоре одобрили идею устного экзамена по истории для девятиклассников

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии РИА «Новости» выразил поддержку идее ввести устный экзамен по истории для учеников девятых классов. Он считает, что это положительно скажется на качестве изучения предмета.
«Мы, безусловно, поддерживаем введение такого экзамена, понимая его важность и значимость», — отметил глава ведомства.
Ранее во вторник министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что с 2027/2028 учебного года перед ОГЭ в девятом классе будет введен устный экзамен по истории.
