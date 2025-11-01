В Омске посчитали количество учащихся во вторую смену

В Омске продолжается практика обучения школьников во вторую смену, что вызвано высоким уровнем загруженности образовательных учреждений. Департамент образования Омска предоставил данные, согласно которым во вторую смену учится 41 291 ученик, что составляет 30,84% от общего числа учащихся. Об этом написал gorod55.ru .

Больше всего учеников во вторую смену учатся в школах № 53, № 55, № 96, № 113 и № 142. Интересно, что четыре из пяти указанных школ — № 53, № 55, № 96 и № 142 — занимают лидирующие позиции по количеству учащихся.

Всего в 17,1% школьных учреждений города дети обучаются только в первую смену. В список этих счастливчиков входят школы № 11, 12, 18, 25, 28, 37, 40, 44, 49, 59, 75, 76, 95, 124, 126, 127, 139, 140, 141, 146, 148, 166, санаторная школа-интернат № 11, школа-интернат основного общего образования № 2, открытая (сменная) школа № 13 и вечерняя (сменная) школа № 33 для глухих и слабослышащих.