В Общественной палате выступили за реформу условий труда учителей

В Общественной палате РФ заявили о необходимости проведения комплексной реформы условий работы педагогов. Председатель комиссии ОП России по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко подчеркнула, что проблема заключается не в штатных расписаниях, а в общем переустройстве системы, написал сайт телеканала «Звезда» .

По словам Кравченко, высокая занятость учителей связана с нехваткой специалистов. Чтобы обеспечить детям качественное образование, необходимо перераспределять нагрузку между имеющимися кадрами. При этом зарплата педагогов зависит от количества отработанных часов, а не от базовой ставки. Для достойного дохода учителям часто приходится брать повышенную нагрузку. Это позволяет регионам формально выполнять требования майских указов о минимальной заработной плате.

Свое мнение высказала и член комитета Государственной Думы по просвещению Лариса Тутова. Она обратила внимание на вопрос нагрузки на педагогов, работающих во вторую смену.