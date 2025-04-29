В Общественной палате выступили за реформу условий труда учителей

В Общественной палате РФ заявили о необходимости проведения комплексной реформы условий работы педагогов. Председатель комиссии ОП России по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко подчеркнула, что проблема заключается не в штатных расписаниях, а в общем переустройстве системы, написал сайт телеканала «Звезда».
По словам Кравченко, высокая занятость учителей связана с нехваткой специалистов. Чтобы обеспечить детям качественное образование, необходимо перераспределять нагрузку между имеющимися кадрами. При этом зарплата педагогов зависит от количества отработанных часов, а не от базовой ставки. Для достойного дохода учителям часто приходится брать повышенную нагрузку. Это позволяет регионам формально выполнять требования майских указов о минимальной заработной плате.
Свое мнение высказала и член комитета Государственной Думы по просвещению Лариса Тутова. Она обратила внимание на вопрос нагрузки на педагогов, работающих во вторую смену.
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