В Нижнем Новгороде подписали сразу два соглашения с НИУ ВШЭ

В Нижнем Новгороде 29 января подписали два важных соглашения с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Первое соглашение направлено на организацию новой выставки в Нижегородском государственном художественном музее. Второе закрепляет сотрудничество с региональным Министерством культуры.

Главным совместным проектом НГХМ и НИУ ВШЭ в этом году станет выставка «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств». Она будет приурочена к 30-летию нижегородского кампуса Высшей школы.