Вопросы развития колледжей и внедрения принципов непрерывного образования стали частью поручений президента Владимира Путина по подготовке кадров. Ключевые направления включают повышение значимости непрерывного обучения и возможную замену термина «среднее профессиональное образование» на более актуальный, написал сайт 56orb.ru .

Минпросвещения России сообщает, что численность обучающихся в колледжах и техникумах достигла 4 миллионов человек, что сопоставимо с показателями советского времени и отражает растущий интерес к рабочим профессиям.

Важную роль в модернизации системы среднего профессионального образования сыграл федеральный проект «Профессионалитет», запущенный в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Благодаря инвестициям бизнеса, превышающим 10 миллиардов рублей, были сформированы современные учебно-производственные кластеры и преодолены стереотипы о рабочих специальностях, добавил сайт novostivolgograda.ru.