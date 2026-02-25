В Минобрнауки рассказали об инициативах по вовлечению подростков в спорт

Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев в эфире радио Sputnik поделился информацией о новых подходах в образовательной системе, направленных на уменьшение времени, проводимого подростками за компьютерными играми. Он выступил против полного запрета таких игр и подчеркнул важность поиска альтернатив.

Бугаев рассказал о внедрении в школах модуля фиджитал-спорт, который уже тестируется в более чем 50 пилотных школах по всей стране. Суть инициативы заключается в том, что после игры за компьютером подростки выходят на улицу для занятий спортом.

«Это как раз попытка вытащить детей из компьютерного мира еще и на площадку с мячом», — отметил он.

В рамках программы учитываются достижения как в игровых, так и в физических активностях.