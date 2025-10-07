В «Малой академии наук «Искатель»» Крыма сообщили, что сейчас у них обучаются порядка 5 тысяч школьников

Количество обучающихся в Малой академии наук «Искатель» в Республике Крым значительно увеличилось. В эфире телеканала «Крым 24» директор учреждения Виктория Члек рассказала, что если раньше в академии числилось около 600–700 учащихся, то сейчас количество воспитанников выросло до почти 5000.

Акцент в обучении делается на сочетании классических методик и современных технологий. В учреждении особое внимание уделяется развитию практических навыков у детей, что выражается в занятиях по освоению инструментов и материалов, таких как молоток и плоскогубцы. Одновременно используются современные компьютерные технологии, планшеты и симуляторы, позволяющие учащимся осваивать новые специальности и приобретать нужные навыки.

Учреждение стремится объединить традиции и инновации, обеспечивая комплексное развитие подрастающего поколения и подготовку их к самостоятельной жизни и профессиональному успеху. ​​​​