Идея замены традиционной пятибалльной системы оценок в российских школах обсуждается уже не первый год. Недавно в Госдуме прозвучало предложение пересмотреть применяемую систему оценивания учеников по дисциплинам искусствознания, музыки и физического воспитания. Учитель ИЗО Елена Тюттерина в беседе с MIR24.TV выразила положительное отношение к перспективе реформирования оценочной системы.

Она отметила, что искусство — сфера тонкая и субъективная, где сложно применять жесткие критерии оценки.

Школа живописи и педагогического мастерства, разработанная Борисом Михайловичем Неменским, по мнению Тюттериной, представляет собой эффективную стратегию, направленную на всестороннее развитие творческих способностей и художественного вкуса у детей. Программа Неменского основана на принципах индивидуального подхода и свободного выражения ребенком своих идей, что противоречит жесткой стандартизации оценок.

Переход к иным критериям оценивания представляется полезным инструментом для выявления талантов и повышения мотивации студентов к занятиям искусством и спортом. При этом необходимо учитывать специфику каждой дисциплины и разработать соответствующий регламент, позволяющий учитывать многообразие проявлений творческих способностей.