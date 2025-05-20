Учитель Казаков заявил, что школы должны сами принимать решение о переводных экзаменах

Решение о необходимости проведения переводных экзаменов должно приниматься на уровне каждой отдельной школы. Такое мнение высказал председатель профсоюза «Учитель», преподаватель истории и обществознания Дмитрий Казаков в интервью RT .

Специалист подчеркнул, что «никаких универсальных единых правил быть не может», поскольку школы, контингенты и задачи различаются. Казаков считает, что школам следует предоставить право самостоятельно принимать решение о проведении таких экзаменов.

Напомним, что ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил внедрить переводные экзамены в российских школах для определения уровня знаний учащихся.