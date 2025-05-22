Учитель Казаков не поддержал предложение о раздельном обучении в школах

Раздельное обучение в школах России воспринимается некоторыми педагогами как возврат к устаревшим традициям. Учитель истории и ОБЖ, представитель профсоюза педагогов «Учитель» Дмитрий Казаков выразил свое несогласие с подобной инициативой в эфире ИА НСН , отметив, что такая практика напоминает времена, когда образование для девочек считалось необязательным.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства отец Федор Лукьянов предложил ввести раздельное обучение мальчиков и девочек, считая, что современная образовательная система недостаточно эффективно воспитывает ответственное отношение к семье и семейной жизни у юношей. По его мнению, это приведет к снижению уровня разводов в стране.

Казаков же усматривает опасность подобного подхода, говоря, что такие идеи отражают чрезмерно консервативные взгляды, стремящиеся возродить устои прошлого века, когда образовательные возможности девушек ограничивались. Он подчеркивает, что в современном мире подобное решение противоречит принципам равноправия полов и развитию науки и инноваций.