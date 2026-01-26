Учитель Ямбург раскритиковал идею о блокировке задании ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в интервью ИА НСН заявил, что блокировать публикацию данных о заданиях ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет — бессмысленная идея.

Специалист уверен, что это предложение не будет реализовано на практике, так как существует множество способов преодолеть возможные ограничения.

Ямбург отметил, что без анализа заданий прошлых лет подготовиться к экзамену будет невозможно, и подчеркнул, что это «политическое» предложение, которое не учитывает долгосрочные интересы.