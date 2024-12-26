Учитель Ямбург: менять условия поступления в вузы необходимо с помощью упрощения системы

В Госдуме предложили внести изменения в правила поступления выпускников колледжей в университеты. Нужно ли корректировать систему, рассказал Life заслуженный учитель РФ, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург.

По мнению Ямбурга, менять условия поступления необходимо с помощью упрощения, а не усложнения. Это можно сделать за счет оптимизации с учетом выбранного направления и специальности.

Учитель привел в пример студентов, окончивших медицинский колледж и получивших профессию медсестры или фельдшера.

«Это очень хорошо, потому что это не только теоретические знания, он действительно там работал и получил все необходимое для среднего медицинского образования», — объяснил собеседник.

Для оптимизации условий поступления, считает Ямбург, депутатам следует общаться с профессионалами в этой области.