Ученый Адамский: общее образование помогает адаптироваться к изменениям

Недавно в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий сокращение числа обязательных экзаменов по ОГЭ до двух — русского языка и математики. В настоящий момент школьникам необходимо сдавать еще два дополнительных предмета по собственному выбору. Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский озвучил свое мнение по поводу инициативы в эфире радио «Говорит Москва» .

Эксперт выразил беспокойство, что отмена половины экзаменов может привести к проблемам социализации подростков и росту агрессии. По его мнению, общее образование помогает людям адаптироваться к изменениям в обществе и формировать понимание добра и зла. Отсутствие таких знаний может привести к агрессивному поведению.

Законопроект предполагает, что успешная сдача только двух основных экзаменов будет достаточным условием для прохождения государственной итоговой аттестации. Предлагается внедрить такую систему в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии уже в 2025 году.