Ученики с ограниченными возможностями здоровья смогут досрочно сдать ЕГЭ по математике уже 27 марта

Выпускники, выбравшие профильную математику, смогут досрочно сдать ЕГЭ 27 марта 2026 года. Такая возможность предусмотрена только для тех, у кого есть уважительные причины: например, ускоренное обучение или состояние здоровья не позволяет дождаться основной волны сдачи экзамена, сообщил сайт URA.RU .

Сдать государственную итоговую аттестацию досрочно могут старшеклассники, освоившие учебный план в ускоренном режиме, студенты средних профессиональных заведений, завершившие программу после 9 класса, граждане, закончившие школу в прошлые годы, но имеющие веские основания для пересдачи, ученики с ограниченными возможностями здоровья, а также призывники, отправляющиеся на срочную службу, и школьники, которые в период проведения основного экзамена будут находиться на сборах, олимпиадах или курсах лечения.

Для включения в списки допуска к досрочной сдаче ЕГЭ по математике необходимо подать заявление до 1 февраля текущего года, приложив к нему копию паспорта и пакет документов, подтверждающих право на досрочное участие.

Базовый пакет документов включает паспорт гражданина России и СНИЛС. Он требуется выпускникам прошлых лет, а также используется для точной идентификации гражданина в единой базе данных. Кроме того, потребцется официальная справка из образовательного учреждения, свидетельствующая об отсутствии академических задолженностей для подтверждение освоения образовательной программы.

Если основанием для досрочной сдачи служат специфические причины, к заявлению прикладываются соответствующие подтверждения: повестка из военкомата, направление на лечение, справка об участии в олимпиаде или соревновании.