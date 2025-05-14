Специалист Марусова призвала не ругать ребенка за его решение стать актером

Основательница театральной студии Дарья Марусова дала советы российским родителям о том, как реагировать на желание ребенка посвятить себя актерскому искусству. В интервью aif.ru она отметила, что взрослые часто негативно воспринимают подобный выбор и пытаются отговорить детей.

Марусова призвала не ругать ребенка за его решение, уважать его чувства и не запрещать без обсуждения. Она посоветовала отнестись к выбору сына или дочери серьезно и поговорить с ними об этом, написал RT.

Основательница студии порекомендовала выяснить, почему ребенок заинтересовался актерской профессией. Это поможет понять его мотивацию и предотвратить возможные заблуждения.

Эксперт добавила, что решение ребенка может измениться со временем. Даже после получения театрального образования человек не всегда связывает свою жизнь со сценой.

Театральный диплом открывает двери в различные гуманитарные профессии, включая педагогику, режиссуру, сценарное мастерство и организацию мероприятий, подчеркнула специалист.