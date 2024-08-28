Современная IT-«Школа-21» займет старинное здание бывшего училища в Липецке

В Липецкой области в ближайшее время планируется открытие «Школы-21», которая будет заниматься подготовкой специалистов в сфере информационных технологий. Об этом сообщил ОТР губернатор региона Игорь Артамонов.

Для новой школы было выделено историческое здание бывшего реального училища. Артамонов отметил, что создание «Школы-21» — это лишь один из шагов области к развитию IT-образования.

В Липецке и его районах успешно функционируют такие проекты, как «IT-кубы», «IT-биты» и «Яндекс Лицей», где школьники углубленно изучают информационные технологии. Кроме того, регион уже несколько раз становился лауреатом конкурсов за достижения в области цифровой трансформации.