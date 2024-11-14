Сотрудник MAXIMUM Education Неверова посоветовала подросткам посещать образовательные форумы для выбора профессии

Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова в разговоре с «Известиями» дала советы школьникам, как определиться с выбором будущей профессии.

По словам собеседницы, помочь выбрать будущую специальность смогут специализированные образовательные форумы и выставки. Ко всему прочему, на таких мероприятиях есть возможность познакомиться с представителями вузов, их студентами, а также поучаствовать в проводимых ими мастер-классах и лекциях.

«Если какое-то направление заинтересовало больше остальных, нужно внимательнее присмотреться к вузам или колледжам, в которых оно реализуется», — сказала специалист.

Неверова предложила проделать простое упражнение: выписать в два столбика, что нравится делать, а что не нравится. Такой список поможет разобраться, какие профессии подойдут.