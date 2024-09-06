Сотрудник MAXIMUM Education Неверова напомнила, что победители олимпиад имеют преимущества при поступлении в вузы

Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова в беседе с «Известиями» объяснила, зачем школьникам участвовать в олимпиадах.

Эксперт напомнила, что победители Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) зачисляются в вузы на профильные направления без экзаменов. Они, в отличие от других абитуриентов, обладают преимуществом перед победителями остальных олимпиад. Особенностью этой олимпиады является и то, что она не требует подтверждения высоким баллом ЕГЭ.

Олимпиады первого уровня, включенные в перечень Российского совета олимпиад школьников, также ценятся высоко. Неверова отметила, что победителям могут засчитать 100 баллов за ЕГЭ по предмету олимпиады.