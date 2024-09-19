СЕО Lingualeo Чебурашкин: чтение «Гарри Поттера» в оригинале поможет быстрее выучить английский
СЕО сервиса Lingualeo Семен Чебурашкин рассказал о тонкостях изучения английского языка. Важно равномерно распределять внимание по четырем составляющим, отметил эксперт в беседе с «Известиями».
Речь идет о говорении, аудировании, письме и чтении.
«Все, что вы изучаете, — грамматическое правило или 10 новых слов — нужно усвоить в этих четырех плоскостях», — пояснил специалист.
По его словам, процесс можно сделать увлекательнее с помощью приятных ритуалов. Чебурашкин предложил читать «Гарри Поттера» в оригинале и слушать любимые песни на английском.
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