Секретарь СПбГПМУ Пузырев посоветовал абитуриентам ознакомиться с жизнью вуза через соцсети

Молодые ребята, которые к нам поступают, в первую очередь нацелены на помощь людям, особенно детям. Их привлекает именно врачебная практика, а не возможность социального продвижения. В то же время есть немало примеров, когда люди, получившие медицинское образование и поработавшие в этой сфере, потом успешно реализовывались в других областях, рассказал газете «Петербургский дневник» ответственный секретарь приемной комиссии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Виктор Пузырев.

Иногда абитуриент, уже подавший документы, в последний момент меняет свое решение. Это часто происходит, если профессию за него выбрали родители. Однако с внедрением «Госуслуг» мы почти перестали замечать такие случаи. Теперь основную работу по профориентации мы проводим в середине учебного года во время Дней открытых дверей. У школьников есть возможность выбрать один из пяти факультетов, добавил он.

Еще до поступления ребята могут присоединиться к нам: для них предусмотрены специальные условия в наших лабораториях. Ученики вместе со студентами представляют свои проекты на конференциях.

Виктор Пузырев советует будущим абитуриентам посещать сайт университета и его группы в социальных сетях, чтобы лучше узнать, чем живет вуз, и ознакомиться со студенческими публикациями.