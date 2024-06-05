RuNews24.ru: в России будет наблюдаться рост популярности технических профессий

В ближайшие годы в России будет повышаться популярность технических профессий. Таким мнением с изданием RuNews24.ru поделилась руководитель центра функциональной грамотности ООО «Мобильное электронное образование» Наталья Любомирская.

Уже сейчас в разных городах, по словам эксперта, растет количество профильных инженерных классов. Все это приведет к росту престижа технических специальностей и увеличению количества поступающих в соответствующие вузы, передала «Вечерняя Москва».

Любомирская подчеркнула, что в условиях развития интернет-технологий и нейросетей наиболее востребованными по-прежнему будут программисты.