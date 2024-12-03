Российские учителя выступили за обязательное обучение ПДД в школах

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков в разговоре с ИА НСН поддержал идею об обязательном изучении ПДД в школах.

Собеседник агентства считает, что знание ПДД важно не только для будущих водителей, но и для всех пешеходов.

«Только вопрос в том, что программы постоянно меняются, то отменяют что-то, то возвращают, это просто безобразие. Это не добавляет процессу образования эффективности», — сообщил учитель.

Он посоветовал чиновникам тщательнее обдумывать инициативы, прежде чем их вводить в действие.

Ранее в России предложили вернуть в школьную программу обязательное изучение правил дорожного движения в рамках уроков ОБЖ.