Россиян предупредили о возможном подорожании обучения в вузах на 20%

Обучение в вузах России в новом учебном году, скорее всего, станет дороже почти на пятую часть стоимости предыдущего периода. Проректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Алексей Никулин рассказал об этом в беседе с «Известиями» .

Никулин обозначил неизбежность повышения цен на образовательные услуги, подчеркнув, что решение о конкретных тарифах должно быть принято университетами до первого июня текущего года. Несмотря на отсутствие официальной цифры роста, эксперт предположил, что стоимость повысится приблизительно на 20%.

Ранее в марте цитировало издание такие же слова Анастасии Екушевской, директора образовательной платформы SkySmart, высказанной ей в рамках рекомендаций по подготовке школьников к единому государственному экзамену. Специалист рекомендовала учащимся, стремящимся быстро подтянуть знания перед экзаменами, сосредоточить усилия на углубленном изучении одного предмета.