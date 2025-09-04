Редактор Данилина указала на рост интереса детей к внеклассному чтению

Редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина рассказала в беседе с ИА НСН , что подростки стали уделять чтению больше времени вне школьной программы.

По словам специалиста, дети выбирают книги для изучения ради интереса и удовольствия.

«Интерес к аудиокнигам с каждым годом только растет: дети и их родители понимают, как удобно слушать произведения, пока наводишь порядок дома и не только», — отметила эксперт.

Как пояснила Данилина, подростки чаще всего останавливают свой выбор на произведениях в жанрах фэнтези и приключений, добавил RT. Кроме того, молодежь привлекает финансовая литература.