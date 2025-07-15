Психолог Наумова отметила, что оценки за поведение не решат проблему буллинга в школах

Психолог Наталья Наумова в беседе с ИА НСН рассказала , что подростки часто руководствуются мнением сверстников, а не оценками.

Она также добавила, что оценки за поведение не решат проблему буллинга.

«Что касается оценки за поведение, она поможет, но надо учитывать особенность подростков. В этот период формируется личность, детям важнее мнение сверстников, чем педагогов. Поэтому оценка не сдержит в полном объеме, не получится только оценкой решить проблему грубого отношения», — отметила собеседница.

Выставлять оценки за поведение будет классный руководитель, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ. Учитываться будут мнения других педагогов и администрации школы. Пилотный проект стартует 1 сентября в 84 школах в нескольких регионах РФ.