Психолог Маденко предупредила, что бездумное использование ИИ может негативно повлиять на развитие детей

Дети активно используют искусственный интеллект для решения задач и написания рефератов. Однако перекладывание учебы на цифровых помощников может иметь негативные последствия. Детский и семейный психолог Екатерина Маденко в беседе с KP.RU предупредила, что ИИ может негативно повлиять на развитие детей, если его использовать бездумно.

Нейросеть способна написать сочинение за несколько секунд, но текст может содержать ошибки и несоответствия. Например, фраза «Первые дни июня были наполнены особой радостью» не характерна для речи детей. Эксперт рекомендует не вводить ИИ в начальной школе и учить старших школьников критически оценивать информацию, предоставляемую нейросетями.

Для правильного использования ИИ в учебе необходимо: обучить ребенка навыкам использования ИИ; собирать информацию самостоятельно, а затем использовать ИИ для ее обработки; проверять готовую информацию на ошибки и корректность данных.

ИИ может быть полезен в учебе, если использовать его правильно. Он может предоставить дополнительную информацию, сделать черновик, объяснить сложное простым языком и т. д.

Учителям советуют не спешить ставить двойки, а задавать дополнительные вопросы по теме и предлагать доработать работу самостоятельно.