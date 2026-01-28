Профориентолог Крылова отметила, что выбор колледжа может стать хорошим решением, если есть опасения перед ЕГЭ

Выпускники 9-х классов и их родители сталкиваются с важным выбором: продолжить обучение в школе или поступить в колледж. Для тех, кто нацелен на получение высшего образования, путь через 10–11 классы и ЕГЭ кажется очевидным. Как отмечает юрист в сфере образования и профориентолог Елена Крылова, некоторые вузы теперь требуют ЕГЭ даже для поступающих из колледжей, что усложняет задачу. Об этом сообщил KP.RU .

Если с учебой возникают трудности, но есть желание остаться в школе, родители могут прибегнуть к помощи репетиторов. Однако тенденция последних лет показывает, что попасть в 10 класс становится все сложнее. В таких случаях эксперт советует рассмотреть альтернативные варианты, такие как частные школы или семейное образование.

Выбор колледжа может стать хорошим решением, если не удается поступить в 10 класс или есть опасения перед ЕГЭ. Однако и здесь есть свои нюансы. Важно заранее изучить правила приема, доступные специальности и условия поступления. Если не удается найти идеальный вариант, остается пойти в тот колледж, куда примут.

В рамках эксперимента в некоторых регионах была введена упрощенная схема поступления в колледжи, позволяющая сдавать всего два ОГЭ. Эксперимент признан успешным и продлен, охватив новые регионы. Это дает выпускникам больше возможностей и снижает стресс от экзаменов.