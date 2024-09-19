Профессор Кыласов: гольф и чир-спорт в школьной программе выглядят странно

Минпросвещения РФ предложило убрать из школьной программы чир-спорт и гольф, так как они не соответствуют «отечественному историческому опыту». В беседе с радио «КП» свое мнение высказал профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Алексей Кыласов.

По его словам, подобные занятия в российских школах действительно выглядят странно. Однако эксперт отметил, что данные элементы не получили широкого распространения в РФ.

Действительно актуальной проблемой специалист назвал отсутствие традиционных игр. На взгляд профессора, раньше Минспорт пребывал в «англо-саксонской парадигме», однако сейчас можно дождаться переоценки.

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