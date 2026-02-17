Профессор Корнев назвал дислексию главной проблемой миллионов школьников

Доктор психологических наук, заведующий кафедрой логопатологии СПбГПМУ Александр Корнев указал на серьезную проблему: от 5 до 10% детей испытывают трудности с чтением и письмом, которые могут привести к неграмотности. Одной из причин такой ситуации он назвал профессиональную неготовность большинства логопедов работать с дислексией, написал «ФедералПресс» .

Профессор отметил, что логопеды помогают детям с нарушениями устной речи и письма, однако при дислексии, которая встречается у 5–10% учащихся, требуются специальные методы коррекции. В большинстве педагогических вузов их не преподают, и многие логопеды не готовы работать с дислексией.

Корнев подчеркнул, что современная методика коррекции дислексии разработана учеными СПбГПМУ. Она включает цифровую методику на онлайн-платформе и методики раннего выявления риска дислексии в дошкольном возрасте.

По мнению профессора, важно сделать научно обоснованные методы известными специалистам и родителям, а также включить их в программы подготовки логопедов. Это поможет миллионам детей получить необходимую помощь.