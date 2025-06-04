Профессор Абанкина рассказала о возмещении стоимости услуг в случае прекращения целевого обучения

Профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина в беседе с радио Sputnik назвала риски целевого обучения в России.

Она отметила, что в случае прекращения обучения студент обязан возместить стоимость образовательных услуг. Профессор также подчеркнула, что данная схема может столкнуться с трудностями при прогнозировании рынка труда для выпускников.

«Но, выбирая такой формат обучения, ребята не могут в точности знать, сумеют ли они освоить образовательную программу. Одно из серьезных препятствий — это отчисление», — отметила она.

В дополнение к этому, она указала на возможность отказа от работы после завершения обучения, что повлечет за собой дополнительные финансовые потери для вузов.