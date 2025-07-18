Профессор Абанкина назвала излишней идею фиксации профессий в дипломах

В России обсуждается идея фиксировать в дипломах профессии, по которым выпускники могут работать. Профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина поделилась своим мнением по этому поводу в интервью радио Sputnik .

По мнению специалиста, такая инициатива может быть излишней.

«Если смотреть на довольно крупные рекрутинговые агентства, они уже лет пять вообще из резюме убрали сведения об образовании», — отметила Ирина Абанкина.

Она подчеркнула, что при найме на работу компании все чаще обращают внимание на квалификации и результаты тестов, а не на записи в дипломах.

Профессор также высказала опасения, что список разрешенных профессий может косвенно подразумевать запрет на другие специальности. Это может создать дополнительные ограничения для выпускников.