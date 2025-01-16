Профессор Абанкина: Болонскую систему отличают персональные программы образования

С 2026 года в России планируют ввести новую двухуровневую систему высшего образования, которая заменит действующую Болонскую систему. Эту тему прокомментировала заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с Общественной Службой Новостей .

Она подчеркнула, что Болонская система основывается на кредитно-модульной системе, которая позволяет студентам формировать индивидуальные образовательные программы. Ее принципиальная значимость заключается в формировании собственной, персональной образовательной траектории.

Это повышает мобильность и адаптивность к рынку труда. Подготовка студентов идет по направлениям, а не по узким специальностям.

Абанкина подчеркнула, что переход на персональные треки в образовании коснулся не только университетов, но и школ. По мнению эксперта, умение учиться и строить свою образовательную программу — это современная ключевая компетенция.