Преподаватель Дейген: введение экспериментальной части усложнит проведение ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал возможное появление экспериментальной части в ЕГЭ по физике, химии и биологии. В беседе с сайтом « Мир 24 » инициативу прокомментировала преподаватель Дарья Дейген.

По ее мнению, сама идея вполне понятна и логична. Эксперименты играют ключевую роль в указанных науках, напомнила эксперт.

«На многих международных олимпиадах есть экспериментальный тур. <…> Навыки проведения эксперимента и его анализа действительно необходимы будущим студентам естественнонаучных специальностей», — подчеркнула Дейген.

При этом она указала и на существование подводных камней. Добавление новых заданий усложнит процедуру проведения ЕГЭ и процесс подготовки на пунктах, пояснила преподаватель.