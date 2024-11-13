Преподаватель Дейген: введение экспериментальной части усложнит проведение ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал возможное появление экспериментальной части в ЕГЭ по физике, химии и биологии. В беседе с сайтом «Мир 24» инициативу прокомментировала преподаватель Дарья Дейген.
По ее мнению, сама идея вполне понятна и логична. Эксперименты играют ключевую роль в указанных науках, напомнила эксперт.
«На многих международных олимпиадах есть экспериментальный тур. <…> Навыки проведения эксперимента и его анализа действительно необходимы будущим студентам естественнонаучных специальностей», — подчеркнула Дейген.
При этом она указала и на существование подводных камней. Добавление новых заданий усложнит процедуру проведения ЕГЭ и процесс подготовки на пунктах, пояснила преподаватель.
Плотину отремонтировали в деревне Бережки под Подольском
Конференция о методах паллиативной медицинской помощи прошла в Подольске
Сотрудники Института кормов в Лобне провели семинар с учеными из Китая.
Пенсионеры из Зарайска передали обереги для бойцов в зону СВО
Еще 18 улиц благоустроят после замены теплотрассы в Подольске до конца года
Участники «Активного долголетия» из Чехова посетил музей «Подолье»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте